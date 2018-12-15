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Организаторы форума в Давосе сняли запрет на участие российских бизнесменов

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
Экономика
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Официальная делегация правительства России примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов, так что официальная делегация правительства России поедет в Давос, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кабинете министров.

Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, 21 января 2018 года
© AP Photo. Markus Schreiber
Глава ВТБ назвал альтернативу экономическому форуму в Давосе

"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", — добавил он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в Давосском форуме из-за того, что они попали в американский санкционный список. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если эти ограничения останутся в силе, то Россия откажется от участия в форуме. При этом президент Владимир Путин отмечал, что бизнесмены сами вправе решать вопрос о приезде на ВЭФ.

Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января.



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