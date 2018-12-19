Visa запустит сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Международная платежная система Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Международная платежная система Visa ведет работу над запуском сервиса, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех контрагентов платежной системы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Картами "Апра" можно будет расплачиваться в России

Как прокомментировала гендиректор Visa в России Екатерина Петелина, в новой программе переводов средств участвуют сразу четыре российских банка. Это ВТБ, "Русский стандарт", "Хоум кредит" и Тинькофф.

Привязать к программе переводов можно не только карты системы Visa, но и других платежных систем, рассказали изданию.

"Клиентам не нужно будет задумываться, карта какой международной платежной системы у того, кому необходимо сделать перевод, нужно будет знать только номер телефона", — пояснил начальник управления дебетовых карт и программ лояльности "Хоум Кредита" Георгий Сорокин.

По данным Visa, Россия занимает первое место в мире по сумме и количеству переводов денег с карты на карту.