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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Visa запустит сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Международная платежная система Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Международная платежная система Visa ведет работу над запуском сервиса, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру мобильного телефона получателя, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех контрагентов платежной системы.

Карта Апра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Картами "Апра" можно будет расплачиваться в России

Как прокомментировала гендиректор Visa в России Екатерина Петелина, в новой программе переводов средств участвуют сразу четыре российских банка. Это ВТБ, "Русский стандарт", "Хоум кредит" и Тинькофф.

Привязать к программе переводов можно не только карты системы Visa, но и других платежных систем, рассказали изданию.

"Клиентам не нужно будет задумываться, карта какой международной платежной системы у того, кому необходимо сделать перевод, нужно будет знать только номер телефона", — пояснил начальник управления дебетовых карт и программ лояльности "Хоум Кредита" Георгий Сорокин.

По данным Visa, Россия занимает первое место в мире по сумме и количеству переводов денег с карты на карту.



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