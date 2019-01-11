Эксперт о недооцененности рубля: "индексу Биг Мака" доверять не стоит

Индекс "Биг Мака", исходя из которого The Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой мира, в большей степени журналистский индикатор, нежели инструмент экономистов, считает аналитик Михаил Поддубский.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Российская валюта совсем немного недооценена, а методика оценки справедливого курса валюты путем измерения покупательной способности несовершенна, заявил РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, комментируя данные нового выпуска "индекса Биг Мака".

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Эксперты журнала The Economist назвали российский рубль самой недооцененной валютой мира

В России Биг Мак стоит 110,17 рубля (или 1,65 доллара), в то время как в США — 5,58 доллара (или 373 рубля). Таким образом, разница актуальной стоимости гамбургера в России и США составляет 70,4%, тогда как предполагаемая разница валютных курсов равна 19,74%.

"Индекс Биг Мака" - в большей степени журналистский индикатор, нежели инструмент, используемый экономистами", - сказал Поддубский.

Оценивать недооцененность или переоцененность валюты, ориентируясь на цену какого-либо одного актива, - значит совершать огромное упрощение, искажающее общую картину, считает аналитик.

"В целом сама методика оценки справедливого курса валюты методом измерения покупательной способности также несовершенна и не учитывает множество важнейших переменных", - отметил он.

Согласно модели Промсвязьбанка, на текущий момент российская валюта совсем немного недооценена.

"Справедливый курс пары доллар-рубль находится вблизи 63-65 рублей за доллар", - сказал Поддубский.

Сейчас пара доллар-рубль торгуется в районе 67 рублей за доллар.

Журнал The Economist, который высчитывает так называемый "индекс Биг Мака", счел рубль самой недооцененной валютой мира. По оценкам The Economist, российский рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом.