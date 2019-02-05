США заявили, что будут бороться через ВТО с экспортными ограничениями России

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Россия отходит от правил открытости рынков, что препятствует экспорту американских товаров и услуг, считают в Вашингтоне и добавляют что готовы требовать от ВТО "принудительных действий" при необходимости.

© AFP 2018 / SAUL LOEB США хотят выйти из ВТО. Зачем она тогда будет нужна

По данным агентства РИА Новости, которое ссылается на отчет торгпреда США, Вашингтон намерен изучить вопрос и в случае необходимости применить меры, чтобы сохранить рынки России открытыми для экспорта из США.

Кроме того, в отчете отмечается, что прекращение двусторонних контактов с Москвой после событий на Украине в 2014 году ограничивает возможности Вашингтона напрямую обсуждать свои озабоченности с российской стороной, а запросы американского посольства о встречах часто не находят отклика.

"Ввоз товаров в Россию остается сложной задачей. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за выполнением Россией обязательств по пошлинам, но не пошлинные меры, судя по всему, создают самые большие препятствия торговле", - говорится в документе.

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Авторы отчета также подвергли критике правила локализации производства, некоторые налоги и сборы, требования фитосанитарного контроля. Недовольство у них вызвали и правила экспорта из России. В частности, отмечается, что у России сохраняется список так называемой "важной" продукции, которая может стать объектом экспортных ограничений.

Торговые споры России и США

В конце марта 2018 года Вашингтон ввел ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России.

Москва, наряду с несколькими другими странами, обжаловала это решение. В ВТО создана специальная третейская группа.

Также в качестве ответных мер с 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин на ряд американских товаров.

Так, повысились пошлины на импорт отдельных видов транспорта для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки составляют от 25 до 40 процентов.