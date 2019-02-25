Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары

США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о переносе повышения пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов на 1 марта, сообщает РИА Новости.

При этом американский лидер отметил существенный прогресс в переговорах с Пекином, в частности по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие.

"Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем… Как результат этих продуктивных переговоров я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта", — написал он в воскресенье в своем Twitter.

Конец торговой войне: Китай и США достигли "важного прогресса">>

В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.