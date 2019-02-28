Ритейлеры России просят ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard

Федеральной антимонопольной службе предложили рассмотреть деятельность Visa и Mastercard по признакам нарушения запрета, который установлен законом о защите конкуренции.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой возбудить дело в отношении платежных систем Visa и Mastercard, сообщает РИА Новости.

"Настоящее заявление направляется в ФАС России в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем Visa и Mastercard, а именно о злоупотреблении доминирующим положением", — говорится в тексте заявления.

Ретейлеры требуют снизить размер межбанковских комиссий за обслуживание платежей по картам, так как комиссии влияют на размер торговой уступки — суммарной комиссии, которую торговые точки выплачивают банкам за прием карт в магазинах.

Ассоциации в качестве примера приводят ставки межбанковской комиссии системы Mastercard, указывая, что в отношении розничных продавцов непродовольственных товаров применяются более высокие ставки, чем для магазинов других форматов, где могут продаваться аналогичные товары. В этом ритейлеры видят дискриминацию по отраслевому признаку. В результате продавцы, в отношении которых применяются меньшие ставки МБК, могут получать "необоснованные преимущества перед своими конкурентами".

"Установление повышенных ставок МБК для предприятий розничной торговли непродовольственных товаров имеет, таким образом, признаки создания дискриминационных условий, что является злоупотреблением", — отмечается в заявлении.

В заключении ассоциации просят ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard по признакам нарушения запрета, который установлен законом о защите конкуренции.