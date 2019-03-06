Как распознать грядущий крах банка: эксперт дал советы вкладчикам

С 2013 года лицензии были изъяты почти у половины банков России (около 400 банков), несмотря на то, что государство гарантирует страховое возмещение в 1,4 миллиона рублей, оно не всегда способно компенсировать полный размер вклада.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" (рейтинговое агентство - ред.) Иван Уклеин рассказал РИА Новости, что рискованно делать вклады в тех банках, которые появляются в негативных новостях, а также в тех, которые привлекают вкладчиков высокими процентными ставками.

"Не стоит относить деньги только в те банки, которые хронически фигурируют в негативных новостях, например, о сбоях в работе офисов, отключениях электричества. Поскольку вероятность отзыва лицензии у такого банка выше", - предупреждает эксперт.

В такой ситуации вкладчик потеряет проценты по вкладам за последние две недели до выплаты страхового возмещения, а валютные вклады будут конвертированы в рубли, зачастую по не самому выгодному курсу, отметил эксперт.

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Также вкладчиков должны насторожить ставки по вкладам, ощутимо превышающие рекомендованный Центробанком уровень, который устанавливается каждую декаду на основе информации 10 банков, привлекающих наибольший объем вкладов населения. ЦБ советует банкам принимать деньги населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта. По итогам третьей декады февраля эта ставка составила 7,68% годовых. Тем самым, ставка по вкладу выше 9,7% является своеобразным индикатором финансовой стабильности банка.

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Кроме того, Уклеин отметил, что в зоне риска находятся банки с распыленной структурой собственности, исторически слабой операционной эффективностью и непонятной бизнес-моделью, преимуществом "длинных" кредитов в активах или чрезмерной концентрацией кредитного портфеля, высокой зависимостью от вкладов населения по ставкам выше средних по рынку.

"Банк России в основном отзывает лицензии у банков по причинам потери капитала из-за плохих активов, потери ликвидности и неспособностью расплатиться с кредиторами, причастностью к сомнительным операциям и легализации преступных доходов", - пояснил аналитик.

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Иван Уклеин также предупредил, что малый бизнес в депозитной политике должен выстраивать полноценный риск-менеджмент, не ограничиваться только кредитными рейтингами банка или размером активов.

"Слишком маленькие банки зачастую предлагают выгодные условия, но сами лишаются лицензий, а средства малого бизнеса только с начала 2019 года попадают под страхование, но в очень маленьком объеме", - указал он.

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При банковском анализе малому бизнесу стоит обращать внимание не только на финансовые показатели, но и на профиль рисков банка, его рыночные позиции, стратегию развития и значимость банка для его собственников, резюмировал Уклеин.