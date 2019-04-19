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Карты "Мир" начали принимать в Турции

© Sputnik / Алексей Филиппов
Экономика
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На сегодняшний день российскими банками выпущено уже более 56 миллионов платежных карт "Мир".

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Крупнейший банк Турции IsBank начал принимать к оплате карты "Мир", об этом сообщается на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).

© Sputnik / Екатерина Лызлова
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"В течение многих лет Турция является одним из самых популярных у россиян туристических направлений – только за 2018 год граждане России совершили более 5,8 миллионов поездок в эту страну. Благодаря нашей совместной плодотворной работе с одним из крупнейших турецких эквайреров IsBank, уже с начала этого отпускного сезона к работе с картами "Мир" будет готова сеть устройств банка, в которой держатели российских платежных карт смогут выполнять все привычные платежные операции", - отметил генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев. 

По его словам, до конца 2019 года национальная карта должна приниматься в 12 странах.

Доля карт "Мир", по последним данным НСПК, уже превысила пятую часть от всех выпущенных в России банковских карт. НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук против 56 миллионов штук на конец марта.

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