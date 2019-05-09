Весеннее обострение: Трамп готов запустить новый виток торговой войны

С завтрашнего дня США могут повысить пошлины на импорт китайских товаров на 200 миллиардов долларов — с десяти до 25 процентов. Об этом президент Дональд Трамп сообщил в твиттере.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Между тем в Вашингтоне продолжается очередной раунд американо-китайских торговых переговоров, исход которых во многом зависит от ситуации с пошлинами, пишет РИА Новости.

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Мастер сюрпризов

"В течение десяти месяцев Китай платит США тарифы в размере 25 процентов на высокотехнологичные товары на 50 миллиардов долларов и десять процентов на другие товары на сумму 200 миллиардов долларов. Эти платежи отчасти способствуют нашим хорошим экономическим показателям. Десять процентов увеличатся до 25 в пятницу", — такой твит опубликовал американский президент в прошлое воскресенье.

Трамп также пригрозил в "скором времени" обложить 25-процентными пошлинами китайские товары еще на 325 миллиардов долларов — то есть фактически весь экспорт из КНР в США.

"В течение многих лет Соединенные Штаты теряют от 600 до 800 миллиардов долларов в год в торговле с другими странами, — добавил глава Белого дома в понедельник. — С Китаем — 500 миллиардов. Извините, мы больше не будем этого делать!"

Во вторник намерение Вашингтона ввести новые тарифы на китайские товары официально подтвердил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. "В течение прошлой недели мы наблюдали "размывание обязательств" со стороны Китая", — отметил он, уточнив, что до сих пор не решены важные вопросы.

Повышение пошлин затронет более шести тысяч товарных позиций, от анчоусов и кормов для домашних животных до табака и редкоземельных металлов.

Своими твитами президент США застал врасплох и китайское правительство, и мировые рынки. Ведь всего за два дня до этого Трамп заявлял, что переговоры с Китаем идут хорошо. На прошлой неделе в Пекине состоялся очередной раунд консультаций. Министр финансов Стивен Мнучин охарактеризовал их как "очень продуктивные".

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 мая 2019 г.

Мало того, неназванный представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что уже в июне Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться, чтобы подписать новый торговый договор. Воскресный твит американского президента перечеркнул все надежды на скорое окончание торговой войны.

Пекин, впрочем, сделал вид, что не заметил угроз главы Белого дома. В государственных СМИ, таких как агентство "Синьхуа" и газетах People's Daily и China Daily, — ни слова о твите Трампа. Китайское финансовое новостное агентство Caixin вскользь упомянуло об этом в материале о падении национального фондового рынка, связав снижение биржевых индексов с "опасениями по поводу срывов китайско-американских торговых переговоров".

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 мая 2019 г.

Но главное, вопреки предсказаниям многих аналитиков, китайская делегация под руководством вице-премьера Лю Хэ прилетела на новый раунд переговоров в Вашингтон. В общем, пока по умолчанию считается, что твиты Трампа были просто блефом.

Головокружение от успехов

Биржевые трейдеры, инвесторы и аналитики пытаются понять, почему американский лидер поставил под угрозу срыва заключение нового торгового договора с Китаем, ведь Трамп сам добивался этого много месяцев. Главный экономист Bank of America Адитья Бхаве полагает, что на Трампа повлияла позитивная экономическая статистика.

"В отличие от традиционных политиков, которые реагируют в первую очередь на экономические шоки, нынешняя администрации США очень чувствительна к рынкам, — объясняет эксперт. — Улучшение настроений на рынке или экономических показателей настраивает Белый дом на более жесткие переговоры".

Напомним, что американский биржевой индекс S&P 500 установил рекорд, пробив отметку 2954 пункта. Котировки подстегнуло сообщение Бюро трудовой статистики США о снижении безработицы в стране до 3,6 процента впервые с декабря 1969 года.

Чуть раньше Управление экономики и статистики США сообщило о росте экономики в первом квартале на 3,2 процента (в годовом исчислении), что больше прогнозов. Наконец, как проинформировала социологическая служба Gallup, к началу мая показатель одобрения гражданами деятельности Дональда Трампа на посту президента достиг самого высокого с момента выборов уровня — 46 процентов. Все это вполне могло придать американскому лидеру решимости сильнее надавить на Пекин.

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Теперь эксперты гадают, действительно ли Вашингтон готов ввести новые тарифы или в последний момент Трамп вновь отложит их на неопределенный срок. В любом случае шансы на благополучный исход нынешнего тура торговых переговоров существенно снизились.

"Заявление Вашингтона о повышении пошлин ставит главного китайского переговорщика Лю Хэ в очень неловкое положение: Пекин потеряет лицо, если уступит американским требованиям после публичной угрозы в твиттере", — отмечает аналитик Rabobank Майкл Эвери.

Себе дороже

Бхаве из Bank of America уверен, что новый виток торговой войны, который может начаться завтра, окажется самым трудным для американской экономики. Дело в том, что столь сильно пошлины еще не повышались.

Причем под новые тарифы попадет почти на четверть больше потребительских товаров, чем в предыдущих раундах, от которых в основном пострадали сырьевой сектор и комплектующие для промышленности. То есть подорожание китайских товаров ударит в основном по гражданам США — это равносильно дополнительному налогу на потребление в размере 30 миллиардов долларов.

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Как подчеркивает Бхаве, это не удастся компенсировать за счет курсовой политики центробанков. "До сих пор валютный рынок выступал амортизатором в торговой войне: когда прошлой осенью США ввели десятипроцентные пошлины на китайские товары, юань упал почти на девять процентов к доллару США, что практически свело на нет весь эффект. Однако крайне маловероятно, что китайские власти позволят юаню обесцениться настолько, чтобы нивелировать 25-процентный рост тарифов".

О разрушительных последствиях торговой войны для американской экономики еще в конце апреля предупредил Европейский центробанк. "ВВП США может сократиться более чем на два процента за год, ВВП еврозоны уменьшится лишь на 0,1 процента, а экономика Китая продолжит расти, хотя и медленнее", — утверждают аналитики ЕЦБ.

По их оценкам, китайские компании способны даже извлечь выгоду из ситуации, "поскольку их ценовое конкурентное преимущество перед американцами усилится на рынках тех стран, которые, в свою очередь, могут ввести пошлины на импорт товаров из США".