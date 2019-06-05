Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России

Аналитики Всемирного банка подчеркнули, что на показатель роста экономики России не повлияло усиление международных санкций и давление мирового финансового рынка.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Всемирный банк проинформировал о рекордном росте экономики России в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

Согласно докладу, в 2018 году экономика России достигла шестилетнего максимума с показателем роста в 2,3 процента.

По мнению экспертов Всемирного банка, такого роста Россия смогла достичь благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта, а также из-за реализации нескольких крупных энергетических проектов и проведению чемпионата мира по футболу.

Однако Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики по итогам 2019 года. Аналитики понизили апрельский прогноз с 1,4 до 1,2 процента. Согласно докладу, это объясняется снижением объемов добычи нефти, более жесткой валютной политикой вкупе с увеличением НДС в начале года.

Более того, Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6 процента, а в 2020 году, по прогнозам аналитиков, рост составит 2,7 процента.

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Причинами ухудшения прогнозов в ВБ называют мировую тенденцию создания торговых барьеров, финансовые "потрясения", а также более резкий спад в экономике ряда ведущих стран. Например, в США, согласно прогнозу, экономика вырастет на 2,5 процента по итогам текущего года, а в 2020 году этот показатель и вовсе снизится до 1,7 процента.