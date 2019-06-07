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Забыть про изоляцию: Пушков отметил масштабность Петербургского форума

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слово "изоляция" применительно к России можно забыть.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Слово "изоляция" применительно к России можно забыть, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Участие большого числа высокопоставленных политиков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в российской северной столице 6-8 июня, свидетельствует об обратном, уверен Пушков.

"Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама", - написал сенатор в своем Twitter.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента России. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. Абхазскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр Валерий Бганба.



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