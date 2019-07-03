Букет Абхазии: четыре абхазских вина представят на Черноморском форуме

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские вина представят на Черноморском форуме виноделия, сообщил корреспонденту Sputnik главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.

На суд экспертов планируют представить такие образцы, как "Гумиста ашта", "Ашта лаша" и "Атауад". В этом году есть еще один козырь у абхазских виноделов – "Rose" (розовое – прим.).

"Все вина делаются из винограда, выращенного в Абхазии. Первые три образца – это уже накатанные, известные вина. Они представлены во всех регионах России, а также в Европе. Они получали и "золото", и "серебро" на различных конкурсах. А четвертый образец – розовое вино, полученное по особой технологии, путем легкого отжима. Вино получается нежное, розового цвета. Вино нравится многим. В Европе розовые вина сейчас в моде. Мы иногда следуем моде", – рассказал Валерий Авидзба.

Ставку абхазские виноделы делают на "Ашта лаша" и "Гумиста ашта". Это уже известные коллекционные вина, которые завоевали "золото" и "серебро" на прошлом Черноморском форуме в болгарском городе Варна.

"Но, думаю, и другие два образца тоже будут отмечены. Будет закрытая дегустация. Результаты оглашаются после. Будет непросто отличиться, дегустаторы очень высокого уровня. Но все же и в этом году мы надеемся на "золото" или "серебро", – добавил Авидзба.

В конкурсе участвуют основные винодельческие компании России, Абхазии, Армении, Болгарии, Греции, Молдавии, Румынии, Сербии, Хорватии, Турции.

По итогам форума будет составлен список лучших вин Черноморского побережья. Отличившиеся вина получат медали и рекомендации от экспертов.