"Мир" для Турции: российские карты будут принимать по всей республике

Карты "Мир" начали принимать в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank в середине апреля. Доля операций с "Миром" к июлю достигла 25% от общего числа транзакций по российским картам.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Россия рассчитывает, что вскоре прием банковских карт "Мир" будет обеспечен по всей Турции, заявил министр энергетики России Александр Новак на заседании Российско-Турецкого делового совета, сообщает РИА Новости.

"Запуск использования карт платежной системы "Мир" на территории Турции. Сейчас карты принимаются по всей сети турецкого банка "Ишбанк" (Is Bank). Мы рассчитываем, что работа регуляторов наших стран обеспечит в скором времени использование этого платежного инструмента и в других банках по всей стране", - сказал Новак.

В свою очередь министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что возможность использования россиянами в Турции банковских карт "Мир" имеет важное значение для российско-турецких отношений.

"Название карты "Мир", которую начали принимать в нашей стране, означает мир и спокойствие, и мы придаем этому важное значение, потому что это глобальное видение наших отношений с Россией", - сказала министр.

Пекджан также отметила, что Анкара рассчитывает, что Москва повысит долю сделок в товарообороте с использованием национальной валюты.

"Нужно использовать нацвалюту в торговле. По экспорту в РФ доля расчетов в нацвалюте уже достигла 11%. В импорте этот показатель всего 0,5% , и я жду, что российский бизнес также начнет больше операций осуществлять в нацвалюте", - сказала Пекджан, выступая на 20-м совместном заседании российско-турецкого и турецко-российского деловых советов в Анталье.

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