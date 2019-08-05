Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США

После того как Вашингтон ввел второй пакет санкций против Москвы по делу Скрипалей, рубль пробил двухмесячные минимумы — 65 за доллар и 72 за евро, а инвесторы принялись распродавать российский госдолг.

CУХУМ, 5 авг — Sputnik. Аналитики предпочитают не нагнетать панику: национальная валюта России ослабела в значительной степени из-за падения нефтяных цен, а первая реакция рынка на санкции лишь подлила масла в огонь. Впрочем, худшее может быть впереди. О возможных сценариях дальнейшего развития событий — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Что вводят на этот раз

О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме. РИА Новости это подтвердил высокопоставленный представитель американской администрации.

Как утверждают в Вашингтоне, Москва "не предоставила гарантий в рамках американского закона". Речь идет о законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", примененном в связи с инцидентом в Солсбери. Первый пакет санкций вступил в силу в прошлом августе, с тех пор конгрессмены добивались от Трампа следующего шага.

Для второго пакета по делу Скрипалей предусмотрено шесть вариантов. В том числе — ограничение возможности России занимать средства у американских банков, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того — запрет на полеты в США российским государственным авиакомпаниям, что напрямую затронет "Аэрофлот".

Почему упал рубль

Какой вариант выберет Трамп, пока непонятно. Но одного известия о грядущих ограничениях хватило для того, чтобы в пятницу российская валюта спикировала к двухмесячным минимумам — до 65,4 к доллару и до 72,42 к евро.

Аналитики, впрочем, спешат предостеречь от панических настроений. Внешний фон сложился так, что против рубля сыграло сразу несколько факторов. Главный — подешевевшая нефть. В четверг, 1 августа, котировки Brent провалились сразу на семь процентов — до 61 доллара за баррель.

Это рубль не смог проигнорировать. Черное золото, в свою очередь, упало в цене из-за планов Трампа ввести десятипроцентные пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 300 миллиардов долларов с 1 сентября.

Китай — крупнейший в мире потребитель энергоресурсов. И, как отмечает Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари", рынок испугался снижения спроса на нефть в связи с возможным обострением торговой войны Вашингтона с Пекином и замедления китайской экономики.

Негатив для рубля добавила и Федеральная резервная система США. Американский регулятор снизил ключевую ставку, но сигнала о готовности продолжать смягчение денежно-кредитной политики рынки не получили. "В результате инвесторы начали распродавать рисковые активы, что способствовало укреплению доллара и ослаблению рубля", — указывает Татьяна Евдокимова, главный экономист Nordea Bank.

Ничего экстраординарного

Из-за распродажи индекс чистых цен облигаций федерального займа упал на 0,37 процента — это весьма существенно. Эксперты назвали такое поведение инвесторов краткосрочной реакцией рынка: подействовало скорее усиление санкционной риторики. Объявленные же Вашингтоном ограничения не окажут существенного макроэкономического влияния, уверен Тимур Нигматуллин, портфельный менеджер компании "Открытие Брокер".

"Ну, запретят полеты Аэрофлота, не позволят банкам занимать — но они и так особо не занимают, — рассуждает аналитик. — Я не вижу механизма влияния на российские банки, способного привести к каким-то экстраординарным событиям".

То, что запрет на заимствования вряд ли сильно повредит России, признали и эксперты в США.

"Кремль сам не спешит занимать на Западе", — отметил аналитик Фонда Карнеги Эндрю Вайсс. Он подчеркнул то, что Россия, располагающая финансовой подушкой в полтриллиона долларов, "легко переживет" санкции. Речь о международных резервах, по объему (518 миллиардов) вернувшихся к значениям 2013-2014 годов и покрывающих весь внешний долг страны (482 миллиарда).

Даже если какой-то урон и будет, то вряд ли фатальный: ЦБ и Минфин хорошо подготовились. Часть платежей, потенциально подпадающих под санкции, давно перенаправлена через банки, работающие в обход США.

Худшее впереди?

Куда более серьезная угроза — санкции против госдолга. Конгрессмены давно требуют наказать Россию "за вмешательство в выборы" и запретить покупку облигаций федерального займа — как минимум новых выпусков. Однако в том, что эти действительно жесткие меры все же последуют, наблюдатели сильно сомневаются.

"Американцы любят пугать, но не очень любят создавать проблемы своему бизнесу, который так или иначе представлен в России, — говорит Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам". — Надо иметь в виду, что почти треть вложений в ОФЗ — это деньги нерезидентов, большей частью — американцев".

Хотя санкции против госдолга способны серьезно пошатнуть валютный курс, у России достаточно механизмов для стабилизации. Если ситуация обострится, Минфин сделает перерыв в закупках валюты в рамках бюджетного правила (как это уже было в августе прошлого года), смягчив негатив от санкций и поддержав рубль.

Что дальше

Но такие крайние меры вряд ли понадобятся. От сильного падения рубль должны удержать хорошие фундаментальные показатели: уровень инфляции, состояние платежного баланса, действие бюджетного правила. "Исходя из этих параметров, справедливый курс составляет 64-65 рублей за доллар, но с учетом распродаж на рынке ОФЗ в ближайшее время можно увидеть и 66-67", — полагает Нигматуллин.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ослабление будет умеренным. "Санкционные риски усиливаются, и рубль уже не сможет быстро откатиться к 63-м за доллар. Причина тому — плохой внешний фон и плохие условия для развивающихся рынков в целом. Но анонсированные меры — не катастрофа, способная мгновенно вернуть курс к 67 рублям за доллар", — подчеркивает Евдокимова из Nordea Bank.

Главное же — нефтяные котировки. "Если нефть останется на нынешних уровнях, а у нее есть все шансы отыграть падение из-за напряженности вокруг Ирана, то к концу лета рубль вряд ли уйдет из коридора 63,20-64,80", — прогнозирует Коренев.

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