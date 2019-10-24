Между Австрией и Японией: Россия поднялась на 28-ю позицию в рейтинге Doing Business

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. России удалось подняться на три строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка Doing Business, с 31-го на 28-е место, сообщает РИА Новости.
Динамика по отдельным показателям, формирующим итоговый рейтинг, была смешанной. Так, большой прогресс зафиксирован по разделу "получение разрешений на строительство", а по критерию "доступ к электроэнергетической инфраструктуре" Россия вошла в первую мировую десятку, при этом просел уровень защиты прав миноритариев.
На улучшение рейтинга России повлияли, по мнению составителей рейтинга, три реформы, которые были проведены в стране в прошлом году. Это упрощение соблюдений налоговых требований, ускорение процесса подключения предприятий к системе электроснабжения и усиление защиты миноритарных инвесторов за счет большей корпоративной прозрачности.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что Россия занимает самое высокое место в рейтинге среди стран БРИКС, опережая также многие европейские государства, однако для закрепления успехов "нужно сделать многое для создания предсказуемых условий ведения бизнеса".
Лидером в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году, как и в прошлом, стала Новая Зеландия. Второе место занял Сингапур, на третью строчку, сместив на четвертое место Данию, поднялся Гонконг. Далее следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Рейтинг публикуется уже 17-й год подряд, в нем анализируются условия ведения бизнеса в 190 странах.
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