Между Австрией и Японией: Россия поднялась на 28-ю позицию в рейтинге Doing Business

Рейтинг отражает простоту регистрации компаний, уплаты налогов, совершения таможенных формальностей и других стандартных бизнес-процедур в одних странах по сравнению с другими. Первые места занимают Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. России удалось подняться на три строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка Doing Business, с 31-го на 28-е место, сообщает РИА Новости.

Динамика по отдельным показателям, формирующим итоговый рейтинг, была смешанной. Так, большой прогресс зафиксирован по разделу "получение разрешений на строительство", а по критерию "доступ к электроэнергетической инфраструктуре" Россия вошла в первую мировую десятку, при этом просел уровень защиты прав миноритариев.

На улучшение рейтинга России повлияли, по мнению составителей рейтинга, три реформы, которые были проведены в стране в прошлом году. Это упрощение соблюдений налоговых требований, ускорение процесса подключения предприятий к системе электроснабжения и усиление защиты миноритарных инвесторов за счет большей корпоративной прозрачности.

Еще в майских указах 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу: достичь 20 строчки в рейтинге Doing Business к 2018 году. Пока таких результатов добиться не удалось, однако за семь лет Россия поднялась со 120 места в рейтинге 2012 года до 28 места в 2019 году.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что Россия занимает самое высокое место в рейтинге среди стран БРИКС, опережая также многие европейские государства, однако для закрепления успехов "нужно сделать многое для создания предсказуемых условий ведения бизнеса".

Лидером в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году, как и в прошлом, стала Новая Зеландия. Второе место занял Сингапур, на третью строчку, сместив на четвертое место Данию, поднялся Гонконг. Далее следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Рейтинг публикуется уже 17-й год подряд, в нем анализируются условия ведения бизнеса в 190 странах.

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