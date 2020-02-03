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Последний урожай "ежевики": смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20200203/1029382776/Posledniy-urozhay-ezheviki-smartfony-BlackBerry-ischeznut-iz-prodazhi.html

Компания, владевшая лицензией на производство телефонов под брендом BlackBerry, лишилась права производить новые устройства.

Сухум, 3 фев – Sputnik. Компания TCL Communication, владеющая брендом Blackberry, решила прекратить выпуск смартфонов этой марки, говорится в Twitter BlackBerry Mobile.

Решение оказалось вынужденным. Оно связано с истечением срока лицензии от компании BlackBerry Limited, дававшей TCL право разрабатывать собственные модели BlackBerry. В сообщении говорится, что TCL Communication "больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry". 

© AFP 2019 / DAVID MCNEW
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Продажи смартфонов прекратятся 31 августа этого года. Все устройства, купленные до этой даты, производитель обещает поддерживать в течение двух лет и обеспечивать гарантийное обслуживание. 

С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств. Компания BlackBerry Limited решила сделать ставку на разработку программного обеспечения.

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