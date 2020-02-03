Последний урожай "ежевики": смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи

Сухум, 3 фев – Sputnik. Компания TCL Communication, владеющая брендом Blackberry, решила прекратить выпуск смартфонов этой марки, говорится в Twitter BlackBerry Mobile.

Решение оказалось вынужденным. Оно связано с истечением срока лицензии от компании BlackBerry Limited, дававшей TCL право разрабатывать собственные модели BlackBerry. В сообщении говорится, что TCL Communication "больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry".

Продажи смартфонов прекратятся 31 августа этого года. Все устройства, купленные до этой даты, производитель обещает поддерживать в течение двух лет и обеспечивать гарантийное обслуживание.

С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств. Компания BlackBerry Limited решила сделать ставку на разработку программного обеспечения.

Читайте также: