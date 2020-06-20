Банк России резко снизил ставку: что будет с долларом, вкладами, ипотекой

Центробанк России впервые с 2015 года уменьшил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5% годовых. К этому регулятора подтолкнули низкая инфляция и необходимость создания стимулов для восстановления экономики после эпидемии коронавируса.

Как теперь изменятся валютный курс, доходность депозитов и стоимость ипотеки — в материале корреспондента РИА Новости Максима Рубченко.

"Риски уменьшились"

Радикальное снижение ставки не стало сюрпризом для рынка. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила об этом в начале месяца.

"Я еще раз подтверждаю, что мы видим пространство для снижения ставки и вариант снижения ставки на 100 базисных пунктов будет рассматриваться среди прочих на следующем заседании совета директоров", — заявила глава Центробанка журналистам.

Еще до заседания эксперты отмечали, что для этого сложились все условия, включая низкую инфляцию и крепкий рубль. Цены в мае увеличились на три процента в годовом выражении — ниже целевого ориентира Центробанка (четыре процента). Валютный курс вернулся к мартовским уровням: вчера доллар на Московской бирже торговался в районе 69,44 рубля, евро — 77,85 рубля.

Причем экономические данные, опубликованные с предыдущего заседания Банка России (24 апреля), оказались более благоприятными, чем прогнозировал ЦБ: инфляция замедляется быстрее, деловая активность в стране ослабела не так, как ожидалось, и уверенно восстанавливается.

"Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в четыре процента в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи четырех процентов", — отмечается в комментарии регулятора.

Доллар и депозиты

Но это не лучшим образом скажется на валютном курсе. Дело в том, что теперь неизбежно снизится доходность ОФЗ. Иностранные инвесторы будут не так заинтересованы в российских госбумагах и, следовательно, продадут меньше валюты, чтобы купить ОФЗ. В итоге курс доллара вырастет.

По оценкам аналитиков, доходность ОФЗ упадет на 15-20 базисных пунктов, а доллар подорожает примерно на рубль. То есть американская валюта опять уйдет за 70.

Впрочем, даже если в среднесрочной перспективе доллар будет стоить больше семидесяти рублей, пострадают лишь импортеры. При положительном торговом сальдо страны это не самый худший сценарий.

В то же время от ослабления национальной валюты выиграют экспортеры. И не только нефтегазовые компании, но и аграрии, предприятия текстильной и пищевой промышленности, оборонка.

Для населения главное негативное последствие радикального снижения ключевой ставки — падение доходности банковских депозитов. Если Центробанк готов выдавать кредитным организациям дешевые деньги, то привлечение новых вкладчиков для них не так важно и они уменьшают депозитные проценты.

Доходность депозитов резко упала уже после апрельского снижения ставки.

Так, по данным аналитической компании Frank RG, депозит в Сбербанке обеспечит клиенту "с улицы" до 4,26% годовых, Промсвязьбанке — до 4,15%, Альфа-банке — до 3,87%, Росбанке — до 4,4%.

"К концу года с большой вероятностью депозитные ставки могут оказаться ниже инфляции", — предупреждает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Ипотека

Зато подешевеет ипотека. Банки снижали ставки еще до пандемии и сейчас продолжают делать это с удвоенной энергией, поскольку спрос на ипотечные кредиты в апреле и мае сильно упал.

Мощным стимулом тут стала государственная программа льготной ипотеки: 23 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября, ставка сохранится на весь срок кредита.

Льготы распространяются на суммы до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до трех миллионов в других регионах. Минимальный взнос — 20%. Ожидается, что это даст до 250 тысяч новых жилищных кредитов.

И хотя не все объекты недвижимости попадают под программу ипотеки с государственной поддержкой, банкам приходится сближаться с государственным ориентиром.

Здесь им, как ни странно, помогла эпидемия — из-за карантина клиенты активно осваивают дистанционные банковские продукты, в том числе оформление ипотечных кредитов онлайн. А это существенно снижает затраты банков на оформление займов.

Сейчас минимальные базовые ставки с первоначальным взносом 20% и более — от 7,5%. Стоимость рефинансирования ипотечных кредитов — от 8,5%.

По мнению экспертов, после снижения ключевой ставки до 4,5% ипотечные кредиты могут подешеветь до 5,5-6% годовых. Но в первую очередь это коснется надежных заемщиков, например зарплатных клиентов.