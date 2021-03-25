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Курс биткоина упал на 10 процентов

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20210325/1032086048/Kurs-bitkoina-upal-na-10.html

Цена самой популярной криптовалюты упала на 11 процентов, до 50 400 долларов, свидетельствуют данные торгов.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16:30 падает в цене на 10,39%, до 51 077 долларов. Минутами ранее показатель опускался более чем на 11%, достигая курса 50 427 доллара.

© AFP 2019 / JACK GUEZ
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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,95% - до 51 459 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Накануне в ходе торгов эта криптовалюта подорожала, превысив отметку в 57 тысяч долларов, после объявления основателя Tesla Илона Маска о том, что электромобили компании теперь можно купить за биткоины.

С конца января текущего года стоимость биткоина увеличивалась четыре недели подряд. За февраль цифровая валюта подорожала почти вдвое: с отметки в 32 тысячи долларов, на которой держалась в начале года. В середине марта стоимость криптовалюты превышала в моменте отметку в 61 тысячу долларов.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%.

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