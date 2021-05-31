Названа валюта выгоднее доллара

В условиях кризиса спрос на доллар растет — как на валюту, в меньшей степени подверженную волатильности и инфляции.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. На рынке существуют альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее доллара, заявил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк агентству "Прайм".

"Индекс доллара опускался до минимума за три месяца благодаря тому, что ФРС вновь удается успокоить рынки. Но в долгосрочном плане присутствуют риски, при проявлении кризисных явлений в глобальной экономике проявляется рост спроса на американский доллар как валюты, в меньшей степени подверженной волатильности и инфляции", - отметил эксперт.

Однако, добавил Миронюк, в период глобального экономического спада валютные резервы Китая продолжают расти, как и его экономика. Аналогичная тенденция наблюдается в России.

"Происходит более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики Китая, что повлияет на будущее укрепление юаня", — убежден он.

Остается стабильной к доллару иена, а у монетарных властей Японии достаточно инструментов для ее регулирования. Иена — традиционная "тихая гавань", валюта выглядит стабильно в периоды волатильности и при восстановлении экономик, заключил экономист.

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