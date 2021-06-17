Вот это встреча: что будет с рублем после саммита Путина и Байдена

Российская валюта укрепляется несколько недель подряд. Накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена были опасения, что рубль пойдет вниз.

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. После переговоров Путина и Байдена рост российской валюты продолжился. В Женеве не прозвучало ничего, что могло бы этому помешать. А основная поддержка — это дорожающая нефть и повышение ключевой ставки. Доллар же рискует оказаться под давлением. Подробнее читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Тренд укрепления

С начала мая среди валют развивающихся рынков по динамике относительно доллара (плюс 1,7 процента) рубль уступает только бразильскому реалу (плюс 3,5 процента). С января национальная денежная единица в паре с американской прибавила 11 процентов и сейчас близка к 11-месячным максимумам.

Неприятный сюрприз мог преподнести саммит в Женеве. Крупные западные спекулянты, казалось, готовились к плохому: сбрасывали рубли. За пару недель американские инвестиционные фонды более чем вдвое нарастили короткие позиции во фьючерсах и опционах на российскую валюту.

От рублей советовали избавиться и в Европе. Продолжавшийся с ноября тренд на укрепление почти себя исчерпал, утверждали аналитики нидерландского банка ING.

Пока без помех

Однако уже к окончанию переговоров глав государств в узком формате рубль укрепился к доллару до 71,7. Впрочем, резкого скачка не произошло, так как предполагаемые итоги саммита рынок учел заранее.

"Оба лидера заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать стабилизацию отношений. Смягчение антироссийской риторики уже отразилось в котировках", — отмечает Евгений Миронюк, аналитик "Фридом Финанс".

"Ожидания от встречи были умеренно позитивными. Наиболее чувствительные санкции ввели до этого и никакие другие больше не упоминали. Нейтральная мирная риторика способствует дальнейшему укреплению рубля", — добавляет Виталий Кирпичев, аналитик TradingView.

Однако, предупреждает он, ситуация может измениться при эскалации болезненных тем. Если президенты в дальнейшем подадут сигналы, угрожающие политической нормализации, доллар снова двинется вверх.

Макроэкономические факторы

И все же гораздо важнее макроэкономика. В первую очередь — подорожание нефти, повышение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, усиление привлекательности сделок с российской валютой.

Нефть обновила двухлетний максимум, приблизившись к 75 долларам за баррель. Котировки подогревает вакцинация, которая высокими темпами идет в Европе и США. Значит, впереди скачок экономической активности и потребности в топливе.

Ключевую ставку Банк России повысил третий раз с начала года. Ужесточение монетарной политики важно для стратегий carry trade — инвестирования в высокодоходную валюту и получения кредита для такой сделки в низкодоходной валюте, чтобы извлечь прибыль за счет разницы между процентными ставками, поясняет Арарат Мкртчян, главный стратег индексной компании "Бета

Финансовые Технологии". К тому же замедлится инфляция, что также усилит рубль.

Доллару в этом смысле повезло меньше. "Если рубль может продолжить укрепление до конца июля, американская валюта в условиях мягкой денежной политики Федеральной резервной системы и пандемических стимулов администрации Байдена слабеет", — указывает аналитик.

Речь о новом пакете помощи, одобренном конгрессом в марте по инициативе американского президента. В экономику США направили еще почти два триллиона долларов. Гигантский приток свеженапечатанных денег сразу вызвал всплеск инфляции.

Как полагают в ING, если ФРС не повысит ставку и не предложит сократить масштабные меры денежно-кредитного стимулирования, доллар останется слабым.

Устоит на достигнутом

По словам Михаила Никитина, вице-президента аналитической компании Borsell, рубль поддержит и запущенная правительством частично принудительная вакцинация. Это убережет от новой вспышки инфекции.

Аналитики отмечают, что при нынешней стоимости нефти рубль недооценен. Справедливый курс находится в интервале 65-70, но тут вмешиваются специфические российские риски — прежде всего геополитические и санкционные. В течение следующих десяти дней отечественная валюта вполне способна подняться до 70 за доллар. Однако в среднем на третий квартал эксперты ждут 71-73.

"Сказываются также потенциально низкие затраты на туризм из-за роста заболеваемости и низкие дивидендные выплаты после кризиса", — уточняет Виктор Касьянов, директор Инвестиционного департамента банка "Ренессанс Кредит".

Позитива добавляет и отказ фонда Национального благосостояния (ФНБ) от долларовых активов. В июне Минфин объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: резервы в американской валюте сократятся до нуля, в британском фунте — до пяти процентов, в японской иене останутся на прежнем уровне (пять процентов), в евро — вырастут до сорока, в юане — до тридцати.

Кроме того, в ФНБ впервые войдет золото — двадцать процентов.