ЦИК Абхазии: явка избирателей к 18:00 на выборах президента составила 50,99%

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Абхазии на 18:00 составила 50,99%, сказала пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Лабахуа.

В списки избирателей было внесено 127 362 избирателя, из них к 18:00 проголосовало 64 947 человек.

© Sputnik / Леон Гуния Число избирателей, принявших участие в голосование

Председатель ЦИК Тамаз Гогия отметил, что поступила жалоба от гражданки, которая не может проголосовать на дому из-за того, что заблаговременно не подала соответствующую заявку. По словам председателя ЦИК, ее претензия в том, что ЦИК недостаточно информировал людей, так как гражданка не знала, что для голосования на дому необходимо написать заявление и для голосования во втором туре.

Также он проинформировал о том, что на избирательном участке в Черкесске возникла спорная ситуация, связанная с тем, что один из наблюдателей вмешался в работу членов избирательной комиссии, после чего его попросили удалиться с участка, что он и сделал.

Выборы президента Абхазии проходят в воскресенье 8 сентября.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

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При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

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