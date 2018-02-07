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Подрядчик: иски Минспорта не помешают сдать в срок стадионы ЧМ-2018

© Sputnik. Илья Питалев
FIFA-2018
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Подрядчик заверяет, что все стадионы будут построены в соответствии с текущими и утвержденными графиками работ и будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Министерство спорта России подало шесть исков на сумму, превышающую 2,9 миллиарда рублей, к строительным компаниям, которые занимаются возведением стадионов для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России. Иски не приведут к нарушению сроков сдачи объектов, сообщил РИА Новости генеральный директор застройщика ФГУП "Спорт-Инжиниринг" Алексей Милованов.

"Иски поданы в соответствии с условиями государственных контрактов, которые эти компании нарушили в прошлом году в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ. Вместе с тем эта процедура не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов", — сказал Милованов.

Инсталляция Russia 2018 у Музея Мирового океана в Калининграде.
© Sputnik. Игорь Зарембо
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По его словам, все стадионы будут построены в соответствии с текущими и утвержденными графиками работ и будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель.
Арбитражный суд Москвы 5 февраля зарегистрировал шесть исков Минспорта к генподрядчикам строительства футбольных стадионов к чемпионату мира, следует из информации в картотеке арбитражных дел. К производству иски пока не приняты, основания исковых требований не сообщаются. Третьими лицами в пяти из шести исков указаны АНО "Арена-2018" и ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

Два иска – на 531,6 миллиона рублей и на 483,5 миллиона рублей – подано к компании "Стройтрансгаз", которая является генеральным подрядчиком строительства стадионов в Волгограде и Нижнем Новгороде, говорится в материалах суда. Ответчиком еще по двум искам – на 609,7 миллиона и 555,4 миллиона рублей – указано татарстанское ООО "Производственно-строительное объединение "Казань", занимающееся строительством стадионов в Самаре и Саранске. Иски также поданы к генподрядчику строительства футбольной арены в Екатеринбурге АО "Синара-Девелопмент" (на 349,5 миллиона рублей) и к генподрядчику стадионов в Ростове-на-Дону и Калининграде АО "Крокус Интернэшнл" (на 385,6 миллиона рублей).
Автономная некоммерческая организация "Арена-2018" была создана АНО "Оргкомитет "Россия-2018" и Минспортом в 2012 году. Основными направлениями ее деятельности являются экспертиза проектной документации строящихся стадионов на соответствие требованиям FIFA, мониторинг соблюдения сроков проектирования и строительства стадионов, мониторинг строительного процесса на выполнение технических требований, проектирование временной инфраструктуры стадионов.

ФГУП "Спорт-Инжиниринг", находящееся в ведомственном подчинении у Минспорта, выполняет функции заказчика (застройщика) стадионов. Предприятие также является генеральной проектной организацией, выполняющей госзаказ на проектирование футбольных стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Саранске.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Генподрядчики строительства и реконструкции стадионов, которые примут матчи ЧМ-2018, были определены правительством в марте 2014 года.




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