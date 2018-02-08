Спецслужбы России готовятся к ЧМ-2018

Чемпионат пройдет на самом высоком уровне и принесет массу положительных эмоций гостям России и всем любителям спорта, заявил замглавы МВД России.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik. Правоохранительными органами и спецслужбами РФ проводится широкая многоплановая работа по недопущению инцидентов в ходе Чемпионата мира по футболу в России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Правоохранительными органами и спецслужбами России проводится широкая многоплановая подготовительная работа, направленная на недопущение каких-либо эксцессов в ходе предстоящего мирового первенства, а в случае возникновения любых провокаций, попыток нарушения закона или организации беспорядков — на их незамедлительное и эффективное пресечение", — сказал Сыромолотов.

По его словам, по аналогии с периодом проведения Кубка конфедераций-2017 "создан межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу, который действует на регулярной основе для координации этой деятельности".

"Также активно взаимодействуем по данным вопросам с соответствующими службами зарубежных государств… Непосредственно во время чемпионата будет функционировать центр международного полицейского сотрудничества, куда войдут представители правоохранительных органов стран-участниц чемпионата", — добавил замглавы МИД.

Он напомнил о еще одном канале взаимодействия — национальных футбольных информационных пунктах (НФИП), "создание которых предусмотрено Конвенцией Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий".

"Каждый из таких пунктов имеет доступ к служебному порталу, на котором стороны могут обмениваться информацией о лицах, представляющих интерес для органов правопорядка. Российский НФИП интегрирован в "европейскую сеть", а его представители принимают участие в работе европейской экспертной группы по безопасности на футбольных матчах", — указал замглавы МИД.