Определены суммы штрафов за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018

С 16 февраля вступает в силу федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Сумма штрафа за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года для юридических лиц может достигнуть 1,5 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

"Для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не меньше 150 тысяч рублей. Юрлицу придется заплатить от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Альтернативное наказание — приостановление деятельности на срок до 90 суток. За продажу поддельных билетов административное наказание будет еще строже, например, штраф для юрлица может достигать 1,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Сообщалось, что в нем установлен штраф до 1 миллиона рублей для юрлиц за незаконную продажу билетов на матчи.

С 19 февраля Роспотребнадзор запускает всероссийскую "горячую линию" к ЧМ-2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.