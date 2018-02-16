"Достучаться" до ЧМ-2018: советы футбольного болельщика из Абхазии

Чемпионат мира по футболу пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Болельщик с многолетним стажем Давид Цужба рассказал корреспонденту Sputnik о том, как приобрести билеты на футбольные матчи и попасть на них.

Бадри Есиава, Sputnik

Главное успеть

Футбольный болельщик из Абхазии Давид Цужба решительно настроен попасть на матчи группового этапа Чемпионата мира. Он уже предпринял первую попытку приобрести билеты на игры команд Испания-Португалия и Бразилия-Швейцария, которые, по его словам, в кассах еще не продаются.

В первую очередь, рассказал Давид, надо зайти на официальный сайт FIFA и ознакомиться с регламентом подачи заявок на билеты, спрос на которые в январе 2018 года приблизился к пяти миллионам, а их стоимость варьируется от 1300 рублей и до 15 тысяч рублей.

"Подавляющее большинство билетов будут распространяться среди граждан Российской Федерации, но организаторам необходимо рассчитать так, чтобы достаточное количество билетов могли приобрести иностранные граждане тоже. Определенные билеты выделяются на футбольные Федерации, благотворительные фонды, льготникам. Поэтому, чтобы попасть на матчи, надо купить билеты заранее, пока они есть", — отметил Цужба.

© Sputnik. Евгения Новоженина Футбол. Лига Европы. Матч "Спартак" - "Атлетик"

По информации с официального сайта FIFA большинство заявок было подано российскими болельщиками – это около двух с половиной миллионов билетов, чуть больше 330 тысяч запросили граждане Германии, от 100 и до 186 тысяч – граждане Аргентины, Мексики, Бразилии, Польши, Испании и Перу. Количество запросов от болельщиков из иностранных государств составило примерно 49% от общего числа.

По словам болельщика, есть несколько вариантов покупки билетов и одним из них была случайная жеребьевка, которая проводилась на официальном сайте FIFA с 5 декабря по 31 января 2017 года. Давид принял в ней участие, но с учетом количества желающих достать билеты заранее, он сомневается, что попадет в число счастливчиков.

"Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка. Эта открытая и объективная процедура будет проходить в присутствии нотариуса и применяться в тех случаях, когда количество заявок превышает количество доступных билетов. Все болельщики получат уведомление об итогах случайной жеребьевки не позднее середины марта", — говорится на сайте FIFA.

Давид Цужба точно не разобрался в том, как именно проходит процедура жеребьевки, но предполагает, что она может осуществляться по методу случайной генерации цифр.

Даже, если в жеребьевке не повезет, отметил Давид, он уверен, что не пропустит матчи любимых команд, так как следующая возможность приобрести билет болельщикам представится с 13 марта по 3 апреля 2018 года.

© Sputnik. Владимир Трефилов Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018 в России

"Билеты можно будет купить на сайте FIFA в порядке живой очереди. Оплатить покупку будет возможно в ходе второго этапа продаж в режиме онлайн. Оплатить заказ можно с помощью банковских карт, но предпочтение отдается платежной системе VISA, которая выступает одним из спонсоров чемпионата. Банковская карта должна быть привязана к номеру телефона. Эта некая страховка для организаторов", — отметил футбольный болельщик.

Если удалось приобрести билеты в интернете, добавил он, человек может сам выбрать способ доставки – почтой или через курьера. Так как доставки в Абхазию нет, то можно указать адреса друзей или знакомых в городах России.

Последний этап продажи билетов на ЧМ по футболу 2018 года состоится с 18 апреля по 15 июля. В эти дни, считает болельщик из Абхазии, их можно будет приобрести в билетных кассах, если все они к этому времени не будут распроданы.

Паспорт болельщика и прогнозы

Представим, "счастливый" билет уже на руках, но этого недостаточно для того, чтобы попасть на стадион. Нужен паспорт болельщика, который "открывает" путь не только на трибуны, но дает доступ к некоторым услугам.

© Sputnik. Сергей Пивоваров Открытие центров выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу

"Для прохода на стадионы, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, болельщикам необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика. Кроме того, Паспорт болельщика позволяет воспользоваться дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча", — информация с официального сайта FIFA.

Ближайшие к Абхазии центры регистрации Паспорта болельщика, сказал Цужба, расположены в Сочинском торговом комплексе "МореМолл" и олимпийском парке рядом со стадионом "Фишт". За помощью в этом деле можно обратиться к волонтерам, которые подскажут, как лучше и быстрее это сделать. Паспорт болельщика – это большой пластиковый бейдж с фотографией его обладателя.

© Sputnik. Анар Мовсумов Открытие центров выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу

Футбольный болельщик Давид Цужба поделился своими прогнозами на ЧМ-2018 года. По его мнению, победу одержит сборная Бразилии и не только потому, что он за нее болеет.

"Сборная Бразилии победит. Бесспорно, они фавориты чемпионата, так как это талантливая молодая команда, и они очень давно не выигрывали. Также среди потенциальных чемпионов вижу сборные Испании, Франции, Германии и, наверное, Англии", — считает Цужба.

По поводу сборной России Давид не питает иллюзий и предполагает, что она даже не выйдет из группового этапа чемпионата. Но, добавил он, если российская команда будет настроена исключительно на победу, то с учетом ее соперников в группе, у нее есть шанс выйти в 1/8.