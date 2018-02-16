Сборные "понарошку" на чемпионате мира по футболу-2018

В инфографике Sputnik собраны две символические сборные ЧМ-2018 из самых высокооплачиваемых футболистов, большинство из которых — представители латиноамериканских и европейских команд.
Игроки на "миллион" примут участие в чемпионате мира по футболу в России - легенды мирового спорта и молодые вундеркинды от футбола, чья трансферная стоимость оценивается десятками миллионов евро.
В инфографике Sputnik собраны две символические сборные ЧМ-2018 из самых высокооплачиваемых футболистов, большинство из которых — представители латиноамериканских и европейских команд.
В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия.
Сотрудник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов погиб 12 января 2015 года в селе Ряп Галского района при проведении антитеррористической операции.
В Абхазии с рабочим визитом находятся ведущие специалисты продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), цель которых помочь абхазским коллегам уничтожить инвазивные виды, создавшие в последнее время большую проблему в республике – мраморный клоп и пальмовый долгоносик.
В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.
Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.
Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?
Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.
Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa – с чем это связано?
Страны Балтии призвали ЕС оплатить их отключение от энергокольца БРЭЛЛ, а у Литвы оказалась еще и своя, отдельная, просьба.
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, в отношении которого идет судебное разбирательство, официально объявил об отставке – когда выборы нового градоначальника?
В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?
Политолог объяснил, почему при президенте Шавкате Мирзиёеве в Узбекистане у исламистских движений нет шансов стать влиятельной силой.
Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором и очень надеется при этом на помощь Европейского союза.
В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.