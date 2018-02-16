15:06 17 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Сборные "понарошку" на чемпионате мира по футболу-2018

Получить короткую ссылку
Темы:
Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (2)
1 0 0
Символические сборные Южной Америки и Европы
© Sputnik

Игроки на "миллион" примут участие в чемпионате мира по футболу в России - легенды мирового спорта и молодые вундеркинды от футбола, чья трансферная стоимость оценивается десятками миллионов евро.

В инфографике Sputnik собраны две символические сборные ЧМ-2018 из самых высокооплачиваемых футболистов, большинство из которых — представители латиноамериканских и европейских команд.

Темы:
Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (2)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скелетонист Акваси Фримпонг из Ганы
Самые необычные шлемы скелетонистов
Водитель отправил 100 MPH-звонков 911 после того, как педаль газа застряла
Житель Флориды проехал десятки километров с заевшей педалью газа
Выборы президента России в Абхазии: куда идти голосовать
Выборы президента России: куда идти голосовать

Соцсети

Sputnikabkhazia