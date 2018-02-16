Сборные "понарошку" на чемпионате мира по футболу-2018

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Хинтба: студенты Щуки дебютируют в РУСДРАМе в сложнейших ролях В 2014 году при содействии Министерства культуры России и Министерства культуры Абхазии в Театральном институте имени Бориса Щукина была набрана первая абхазская студия. 9

Имя российского пограничника, погибшего в Абхазии, увековечили на родине Сотрудник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов погиб 12 января 2015 года в селе Ряп Галского района при проведении антитеррористической операции. 32