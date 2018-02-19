"Горячую линию" по вопросам ЧМ-2018 открыл Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает проверочные мероприятия в отношении объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги.

СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Роспотребнадзор открыл "горячую линию", в которую можно обратиться по вопросам чемпионата мира по футболу 2018, сообщает РИА Новости.

"C 19 февраля в Роспотребнадзоре начинает работу всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей", — говорится в сообщении на офцииальном сайте ведомства.

Информация о режиме работы и контактные телефоны "горячих линий" размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор контролирует соблюдение обязательных требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу. Отмечается, что по фактам завышения цен на гостиничное обслуживание и отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации уже наложены административные штрафы, на сумму более 505 тысяч рублей, также вынесены предупреждения.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.