17:25 27 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Кубок ЧМ-2018 по футболу представили в Сочи

Сто дней до начала ЧМ-2018 отметят в Сочи

© Sputnik. Нина Зотина
FIFA-2018
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Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Мероприятия, посвященные обратному отсчету времени до начала Чемпионат мира по футболу в России, пройдут 6 марта на площади Южного мола Сочинского морского порта, сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Жителей и гостей курорта ждет увлекательная программа, участие в многочисленных танцевальных флеш-мобах, говорится в сообщении пресс-службы. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли голкипера или форварда и проверить свои знания о футболе в увлекательных викторинах.

Мероприятие откроет театрализованная хореографическая композиция "История футбола", сопровождающаяся яркими моментами футбольных баталий прошлых лет, а также выступлением фристайлеров, акробатов, черлидеров, ходулистов.

Почетные гости вместе со зрителями дадут старт обратному отсчету до старта Чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.




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