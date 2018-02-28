16:59 28 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Центральный стадион в Екатеринбурге, реконструируемый к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Спорткомплекс "Екатеринбург Арена" готов к ЧМ-2018

© Sputnik. Ирина Белова
FIFA-2018
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Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей. Стадион уже готовится к проведению тестовых матчей.

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Стадион "Екатеринбург Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, введен в эксплуатацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группы "Синара", выполняющей реконструкцию объекта.

Давид Цужба
© Фото: Датка Цушба
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В сообщении уточняется, что разрешение на организацию матчей и приема зрителей в спорткомплексе, уже получено от министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.  

"Ввод в эксплуатацию "Екатеринбург Арены" еще раз подтверждает: Свердловская область и уральская столица умеют готовить и проводить крупные международные мероприятия, неукоснительно следуя всем намеченным планам и графикам. Мы можем создавать для этого современную высококлассную инфраструктуру, меняться к лучшему. Мы снова доказываем, что Свердловская область — крупнейший в России центр спортивной, культурной и деловой жизни", — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Гендиректор "Синары-Девелопмент" Тимур Уфимцев пояснил, что полученное свидетельство означает, что завершены все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, "эффективно функционируют инженерные системы и коммуникации". "Мы уверены, что "Екатеринбург Арена" станет одной из красивейших достопримечательностей уральской столицы, центром притяжения не только спортсменов, но и горожан", — заверил Уфимцев.

Стадион сможет принимать 35 тысяч зрителей, также предусмотрена "доступная среда", для людей с ограниченными возможностями. На стадионе уже готовятся провести тестовые матчи.

Первая игра на обновленной "Екатеринбург Арене" состоится 1 апреля.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На арене в Екатеринбурге состоятся четыре матча.




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