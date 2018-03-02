10:06 02 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото

Меры безопасности в Москве усилят в связи с ЧМ

© Sputnik. Наталья Селиверстова
FIFA-2018
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Во время проведения матчей чемпионата в Москве введут контролируемые и запретные зоны, будет усилена охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Меры безопасности в российской столице усилят с 25 мая по 25 июля в связи с чемпионатом мира по футболу, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

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Он рассказал, что основные меры безопасности были отработаны правоохранителями и органами исполнительной власти Москвы во время Кубка конфедераций в 2017 году.

"Во время проведения матчей чемпионата в Москве будут введены усиленные меры безопасности с 25 мая по 25 июля 2018 года. В указанный период вводятся контролируемые и запретные зоны, будет усилена охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры", — сказал Черников в интервью .

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте Sputnik FIFA-2018.

 




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