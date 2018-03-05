"Россия, мы едем": "Атласские львы" шлют послание в ушанках

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Билборды с надписью "Россия, мы едем" появились в Марокко, их разместила Королевская марокканская футбольная федерация — организация, ответственная за футбол в Марокко, сообщает Sputnik Армения, со ссылкой на телеграм-канал 4chan.
Надпись сопровождается изображением Атласского льва в ушанке, который является символом национальной сборной по футболу.
© Фото: ВГТРКБилборд в Касабланке "Россия, мы идем!"
Неудивительно, что к участию в играх марокканцы готовятся по-особенному — национальная сборная впервые за 20 лет будет участвовать в Чемпионате мира по футболу в России.
Лев на инсталляциях — это животное, относящееся к ныне вымершему Берберийскому (Атласскому) подвиду львов, который неспроста стал символом национальной сборной по футболу.
Национальная марокканская сборная по футболу не раз подтверждала свой имидж весьма крепкой команды. Сборная сумела четырежды пробиться в финальные части чемпионатов мира и в настоящее время уступает по показателю только Камерунцам, команде "Неукротимые львы".
Очередной проверкой на прочность марокканцев станет групповой этап Чемпионата мира в России. В группе B, куда по итогам жеребьевки попали "Атласские львы", африканцев ждут действующие чемпионы Европы португальцы, бывшие чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы испанцы и трехкратные обладатели Кубка Азии иранцы.