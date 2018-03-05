"Россия, мы едем": "Атласские львы" шлют послание в ушанках

Билборды с "посланиями" о скором приезде в Россию появились в Марокко. Национальная сборная этой страны "Атласские львы" примет участие в Чемпионате мира по футболу в России впервые за 20 лет.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Билборды с надписью "Россия, мы едем" появились в Марокко, их разместила Королевская марокканская футбольная федерация — организация, ответственная за футбол в Марокко, сообщает Sputnik Армения, со ссылкой на телеграм-канал 4chan.

Надпись сопровождается изображением Атласского льва в ушанке, который является символом национальной сборной по футболу.

© Фото: ВГТРК Билборд в Касабланке "Россия, мы идем!"

Неудивительно, что к участию в играх марокканцы готовятся по-особенному — национальная сборная впервые за 20 лет будет участвовать в Чемпионате мира по футболу в России.

Лев на инсталляциях — это животное, относящееся к ныне вымершему Берберийскому (Атласскому) подвиду львов, который неспроста стал символом национальной сборной по футболу.

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Национальная марокканская сборная по футболу не раз подтверждала свой имидж весьма крепкой команды. Сборная сумела четырежды пробиться в финальные части чемпионатов мира и в настоящее время уступает по показателю только Камерунцам, команде "Неукротимые львы".

Очередной проверкой на прочность марокканцев станет групповой этап Чемпионата мира в России. В группе B, куда по итогам жеребьевки попали "Атласские львы", африканцев ждут действующие чемпионы Европы португальцы, бывшие чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы испанцы и трехкратные обладатели Кубка Азии иранцы.