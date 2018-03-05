В помощь арбитрам: на ЧМ-2018 могут ввести систему видеоповторов

Система VAR будет работать на Чемпионате мира по футболу-2018 в России в том случае, если Международная федерация футбола даст на это согласие. Решение будет озвучено через две недели.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Система видеоповторов (VAR) будет использоваться на Чемпионате мира по футболу в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу FIFA Джанни Инфантино.

Решение о включении системы VAR в правила футбола было принято на прошедшем 3 марта заседании Международного совета футбольных ассоциаций, председателем которого был сам Инфантино.

"Мы надеемся, что FIFA примет положительное решение по VAR", — подчеркнул он.

Вместе с тем окончательное решение остается за FIFA. Ожидается, что свой ответ Международная федерация футбола огласит 16 марта.

Система видеоповторов (VAR) предназначена для помощи футбольным арбитрам во время матчей, чтобы точно отслеживать мяч в спорных ситуациях при забитых голах, оффсайдах, фолах и так далее.