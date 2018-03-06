Легендарный Карлос Вальдеррама сбреет кудри, если Колумбия выиграет ЧМ-2018

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Легендарный Карлос Вальдеррама пообещал побриться наголо, если сборная Колумбии станет чемпионом мира, сообщает RT.

Футболист отметил, как важна для Колумбии возможность участвовать в чемпионате мира, а также поделился радостью по поводу своего сотрудничества с телеканалом RT.

"Для меня это шанс поделиться радостью, тем, как её ощущаем мы, колумбийцы. Так как в чемпионате участвует сборная Колумбии, за турниром будет следить вся страна. Для меня важно, что мы будем делиться этой информацией с нашей страной и со всей Южной Америкой. Это прекрасная возможность, потому что мы будем получать информацию из первых рук, и это приносит мне огромное удовлетворение", — поделился Вальдеррама.

Комментируя готовность России провести чемпионат мира по футболу, Вальдеррама сказал: "Я думаю, что Россия уже прошла первое испытание, Кубок конфедераций. Это был очень важный шаг. Организация была на высоте, и это внушает уверенность, что Кубок мира также пройдёт успешно. Я думаю, что туристы, которые поехали на Кубок конфедераций, журналисты, а также футболисты остались очень довольны организацией. Мы все настроены оптимистично и ждём, что это будет великий чемпионат".

Ранее к команде RT присоединился знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью и легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018 на сайте Sputnik Абхазия.