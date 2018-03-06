14:22 06 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Президент РФ В. Путин встретился с президентом ФИФА Д. Инфантино

Сто ударов по мячу: Путин, Роналдо, Марадона напомнили о старте ЧМ-2018

© Sputnik. Алексей Дружинин
FIFA-2018
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Знаменитые футболисты, представляющие страны-участницы чемпионата мира, а также глава ФИФА Джанни Инфантино и Владимир Путин пожонглировали мячом 100 раз в честь оставшихся 100 дней до старта мундиаля.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. До начала чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, осталось 100 дней, в честь этого президент России Владимир Путин, знаменитые футболисты Роналдо, Диего Марадона и другие известные игроки пожонглировали мячом, сообщает РИА Новости.

Кроме Роналдо, Марадоны, Путина и Инфантино в ролике поучаствовали Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель и другие.

Матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.​

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Саранск, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград.




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