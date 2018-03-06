Симоньян прокомментировала "утку" о миллионом гонораре Моуринью

Известный футбольный тренер будет работать экспертом RT во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Информацию о том, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью якобы получит миллион фунтов за пять дней работы на телеканале RT, прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщает РИА Новости.

"Ставлю двойку за креативность. Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками", — сказала Симоньян.

Моуринью примет участие в нескольких спецвыпусках RT, посвященных мундиалю.

Также во время турнира на RT будут работать бывший голкипер сборной Дании и "МЮ" Петер Шмейхель и легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама.