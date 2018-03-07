Гостиницы в России задирают цены перед ЧМ-2018: выявлены сотни фактов

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Роспотребнадзор в рамках проверки гостиниц субъектов РФ, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года, выявил 438 случаев завышения цен на обслуживание, сообщает РИА Новости. © Sputnik. В помощь арбитрам: на ЧМ-2018 могут ввести систему видеоповторов

"Осуществлен мониторинг в отношении 7 430 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги, на предмет соблюдения ими требований постановления правительства РФ…"О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В целом было выявлено 438 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 94 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что Роспотребнадзор проводит проверку гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге и регионах, где будет проходить чемпионат мира по футболу, чтобы не допустить нарушения требований, связанных с гостиничным обслуживанием. Работа в этом направлении проводится в Татарстане, Мордовии, Краснодарском крае, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Свердловской, Самарской и Ростовской областях.

Ведомство провело 870 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено 1033 дела об административных правонарушениях. Управлениями по субъектам РФ подано 136 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей, сейчас дела готовятся к рассмотрению, уточнили в Роспотребнадзоре.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 2,6 миллиона рублей. Также на основании положений пункта шестого части первой статьи 8.3 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" выдано 152 предостережения, добавили в ведомстве.

С 19 февраля работает всероссийская "горячая линия" для потребителей к чемпионату мира по футболу, которая будет доступна до завершения чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей, дополняется в сообщении.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018 на Sputnik Абхазия.