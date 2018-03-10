Сборную Англии могут отстранить от участия в ЧМ-2022

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Сборная Англии по футболу может быть не допущена до участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если команда будет бойкотировать ЧМ-2018 в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Издание приводит выдержки из регламента Международной федерации футбола (ФИФА), который гласит, что "сборные, представляющие национальные ассоциации, входящие в ФИФА, обязаны сыграть все матчи на чемпионате мира до тех пор, пока не завершат борьбу на турнире".

В одной из статей регламента ФИФА также говорится, что ассоциации, которая снимет свою команду с чемпионата мира, могут грозить санкции, "в том числе отстранение сборной от предстоящих турниров под эгидой ФИФА".

Кроме того, в регламенте отмечается, что любая ассоциация, которая откажется от участия в турнире не позднее, чем за 30 дней до его начала, будет обязана заплатить штраф в размере как минимум 250 тысяч швейцарских франков. Эта сумма будет удвоена, если команда снимется с турнира менее чем за месяц до его старта.

ФИФА отказалась от комментариев по данному вопросу.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что если в случае с отравлением в Солсбери будет выявлен "российский след", то Лондон должен будет пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на чемпионате мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не слышала ни одного конкретного факта, что российское правительство причастно к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.