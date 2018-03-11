22:15 11 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу

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Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (9)
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  • Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
  • Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
  • Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
  • Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
  • Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
  • Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
  • Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
  • Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Александр Гальперин
Кот Ахилл, "работающий" мышеловом в Эрмитаже, прославился во время прошлогоднего Кубка конфедераций.

Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, во время Кубка конфедераций по футболу предсказывал исходы матчей. Голубоглазый красавчик намерен продолжить карьеру и стать оракулом чемпионата мира по футболу в этом году. Белоснежный оракул — в фотоленте Sputnik Литва.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (9)



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Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
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