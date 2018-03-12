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Центральный стадион в Екатеринбурге, реконструируемый к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Мутко: почти половину билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы

© Sputnik. Ирина Белова
FIFA-2018
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Мутко также сообщил, что ведется работа над упрощением процедуры регистрации иностранных гостей, и соответствующие решения на время ЧМ-2018 будут приняты.

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Практически половину билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России выкупили иностранные болельщики, заявил журналистам на открытии Международной туристической выставки "Интурмаркет" заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Исходя из статистики проданных билетов, мы выяснили, что примерно 49% билетов приобрели иностранные граждане, а 51% — россияне. Если взять всю билетную программу, то цифра в 1,5 миллиона предполагаемых болельщиков очень корректна. Мы исходим из того, что более миллиона являются обладателями билетов, но, возможно, что люди приедут и без билетов, просто поддержать свою команду, почувствовать атмосферу чемпионата, провести свой отпуск", — сказал он.

Мутко пояснил, что будут задействованы еще 10 регионов России, которые не являются участниками матчей.

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"Вот Воронеж выбрала сборная Швейцарии, а в Ставропольской крае будут проживать две команды. До начала чемпионата каждый регион будет иметь свою "программу гостеприимства". Мы контролируем цены на билеты, поводим мониторинг — работа идет. Каждый регион должен понимать, какой поток приедет на конкретный матч, где людей размещать", — отметил чиновник.

Мутко также сообщил, что ведется работа над упрощением процедуры регистрации иностранных гостей, и соответствующие решения на время ЧМ-2018 будут приняты.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.




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