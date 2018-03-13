Третий этап продажи билетов на ЧМ по футболу начнется во вторник

Чемпионат мира по футболу пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Продажа билетов на ЧМ по футболу возобновится 13 марта в 12:00 по московскому времени на официальном сайте FIFA, где была опубликована информация об этом.

"Продажи будут проходить в порядке живой очереди. Это значит, что болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени (при условии их наличия). В продаже будут билеты на все матчи, кроме матча Аргентина — Исландия и финала. Билеты на определенные матчи категории четыре, которая зарезервирована только для резидентов Российской Федерации, также будут доступны для приобретения", — говорится на официальном сайте FIFA.

Билеты, приобретенные в ходе первых двух этапов продаж, начнут доставлять болельщикам незадолго до начала турнира, в апреле-мае 2018 года, но сроки могут меняться, сообщает FIFA.

Руководство Международной федерации по футболу рекомендует покупать билеты в самом начале очередного этапа продаж, так как ожидается сохранение большого спроса на них по всему миру.

"Многие матчи и билетные продукты пользовались повышенным спросом у болельщиков, и поэтому билеты снова распределялись путем случайной жеребьевки. Она проводилась в присутствии нотариуса, и по ее итогам было распределено 568 448 билетов, счастливыми обладателями которых стали болельщики со всего мира. Большая часть билетов досталась российским болельщикам, а остальные — болельщикам из других стран", — информирует FIFA.

По информации, опубликованной на официальном сайте FIFA, с момента старта продаж билетом на ЧМ в сентябре 2017 года к середине марта 2018 года было реализовано свыше 1 303 000 билетов.

Приобрести билеты можно с помощью платежных карт Visa. Компания Visa — официальный партнер FIFA в категории платежных услуг. Более подробную информацию о способах оплаты можно найти на официальном сайте FIFA.