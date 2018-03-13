21:03 13 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Юбилейный концерт ансамбля Амцабз

"Амцабз" может открыть первый матч ЧМ по футболу в Ростове-на-Дону

Лев рыжков
FIFA-2018
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Первое место занял детский московский ансамбль абхазского танца "Амцабз" в номинации "Народный танец" на Открытом Кубке Москвы по хореографии, прошедшем 10 марта в Москве.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. У ансамбля "Амцабз" есть шанс выступить на открытие первой игры Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростове-На-Дону, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия руководитель коллектива Лаша Марыхуба.

"В наши ближайшие планы входит сольный концерт, который дадим в Москве 29 апреля, а в мае у нас есть все шансы пройти отбор на открытие первого матча, который состоится в рамках ЧМ по футболу в Ростове-На-Дону. Также, летом планируем приехать на сборы в Абхазию, а уже осенью примем участие в Суперфинале проекта "Салют Талантов" в Санкт-Петербурге. Такая возможность нам представилась, благодаря нашей победе в Москве", — поделился творческими планами Лаша Марыхуба.

Он добавил, что в Открытом Кубке Москвы по хореографии приняло участие много талантливых коллективов. Марыхуба признался, что на такой большой сцене его ученики выступили впервые, от чего они испытывали сильное волнение, но когда молодые танцоры надели свои костюмы и вышли на сцену, смогли собраться и показать результат.

Открытый Кубок Москвы по хореографии – ежегодный Всероссийский конкурс, который определяет лучшие хореографические коллективы Москвы и городов России, входит в систему фестивалей-конкурсов творческого объединения "Салют Талантов".




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