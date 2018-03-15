ЧМ-2018 по футболу двукратно поднял турпоток в Россию

К ЧМ-2018 наблюдается рекордное количество международных бронирований авиабилетов в Россию. По количеству бронирований в настоящее время лидирует Латинская Америка.

СУХУМ, 15 мар —Sputnik. Рекордное количество международных бронирований авиабилетов в Россию на время проведения Чемпионата мира по футболу в настоящее время более чем в два раза опережает объемы за тот же период 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

© Sputnik. Владимир Трефилов Третий этап продажи билетов на ЧМ по футболу начнется во вторник

Международная исследовательская компания ForwardKeys, изучив спрос на полеты в Россию в связи с предстоящим ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, выявила, что пик бронирования авиабилетов приходится на дату открытия чемпионата.

Вместе с тем специалисты компании сообщили, что и в течение турнира объемы остаются высокими – плюс 118,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По числу бронирований лидирует Латинская Америка: количество желающих приехать в Россию из Мексики увеличилось в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, затем идет Бразилия – в 15 раз, и Аргентина – в 10 раз.

Самым активным ростом турпотока из Европы отметилась Польша – в семь раз больше бронирований, Испания отстает не намного, показывая увеличение в пять раз.

Желающих приехать на ЧМ-2018 из Италии не так много — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дело в том, что сборная этой страны не принимает участие в соревновании, уступив это право Швеции.