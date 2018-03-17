Все идет по плану: кот-предсказатель Ахилл готовится к ЧМ-2018

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Ольга Брендель: художница из "поселка чудаков" О жизни, творчестве и знаменитых гостях в доме известной сухумской художницы Ольги Брендель, в день ее рождения читайте в материале Sputnik. 21

О сухумских тротуарах, взаимопонимании и других важных материях Состояние тротуаров и большинства дорог в столице Абхазии ухудшается с каждым годом. Их благоустройство в бюджете города не предусмотрено, удается лишь выкроить деньги на частичный ремонт. Горожане в ответ протестуют. 170