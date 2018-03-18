Футболисты сборной России проголосовали на выборах президента

18 марта в России проходят выборы президента, всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Игроки и тренеры сборной России проголосовали на выборах президента России, сообщается на ресурсе движения TeamRussia.

"Игроки и тренеры TeamRussia проголосовали на выборах президента РФ", – говорится в публикации.

Футболисты также сделали подробный фотоотчет о том, как они голосуют. На фотографиях, можно увидеть, как спортсмены опускают бланки в урну.

18 марта в России проходят выборы президента, всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом. Проголосовать можно на избирательных участках до 20:00.