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Футболисты сборной России проголосовали на выборах президента

© Sputnik. Владимир Астапович
FIFA-2018
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Темы:
Выборы президента России 2018 (61)
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18 марта в России проходят выборы президента, всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Игроки и тренеры сборной России проголосовали на выборах президента России, сообщается на ресурсе движения TeamRussia.

"Игроки и тренеры TeamRussia проголосовали на выборах президента РФ", – говорится в публикации.

Футболисты также сделали подробный фотоотчет о том, как они голосуют. На фотографиях, можно увидеть, как спортсмены опускают бланки в урну.

18 марта в России проходят выборы президента, всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом. Проголосовать можно на избирательных участках до 20:00.

Темы:
Выборы президента России 2018 (61)



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