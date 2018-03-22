Прогноз от Марадоны: фавориты ЧМ-2018 в России

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Легенда мирового футбола Диего Марадона назвал своих фаворитов на предстоящем чемпионате мира по футболу в России, сообщает RT.

"Лично я считаю фаворитами Германию и Испанию", — заявил Марадона.

При этом он подчеркнул, что сборную Франции к числу фаворитов не относит, несмотря на хороший состав.

"У Франции хорошая команда, там есть отличные игроки, такие как Поль Погба, но она не фаворит. Франция была бы лучше, если бы вернулся Франк Рибери", — цитирует Марадону RMC.

Ранее он сказал, что не рассчитывает на успех сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.