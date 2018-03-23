Рейтинг ФИФА на март

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Четверть века: Госкомитет Абхазии по репатриации отметил юбилей Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года. 95

Рубить нельзя сохранить: печальный конец платановой аллеи в Гудауте Улица Дзидзария в Гудауте подверглась масштабной реконструкции, в результате которой в городе появится новая пешеходная зона. В ходе ремонтных работ будет уничтожена аллея платанов, на месте которой появятся насаждения конского каштана. Жители города негодуют. 651