20:11 26 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Такси

Цены на такси на ЧМ-2018 будет отслеживать Федеральная антимонопольная служба

© Sputnik. Наталья Селиверстова
FIFA-2018
Получить короткую ссылку
5 0 0

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет следить за ценами на такси во время Чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

"Конечно, мы будем это (цены — ред.) отслеживать. Мы будем отслеживать, будем следить, чтобы не было каких-то таких оскорбительных для гостей тарифов", — объяснил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.




Главные темы

  • Сеть аптек Самсон-фарма
    Цахнакия о лекарствах для льготников: готовы к реализации Соглашения

    Министерство здравоохранения Абхазии провело совещание с представителями Минздрава Российской Федерации, посвященное подготовке к реализации Соглашения о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан и Соглашения об организации медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

    122
  • Репетиция спектакля Игрок
    Гурам Квициния: "Щука" - школа жизни

    27 и 28 марта в РУСДРАМе пройдут премьерные показы спектакля "Игрок". Достоевского на абхазской сцене ставят впервые. Главную роль доверили молодому абхазскому актеру Гураму Квициния. Актер дал Sputnik Абхазия первое большое интервью накануне этого события.

    6
  • Михаил Максимов
    Несбывшаяся мечта ученого: 90 лет со дня рождения Михаила Максимова

    Академик, секретарь отделения физико-математических и технических наук Академии наук Абхазии, ветеран атомной промышленности, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Михаил Максимов родился 90 лет назад.

    13

Орбита Sputnik

  • Аэропорт Владикавказ (Беслан, Северная Осетия)
    Воздушный мост

    Начиная с 9 июня жители Северной Осетии смогут добираться в Крым воздушным путем без пересадок – регулярные рейсы свяжут Владикавказ и Симферополь.

  • В Барде под председательством Президента Ильхама Алиева прошло республиканское совещание о развитии хлопководства
    "Белое золото"

    За два года Азербайджан в шесть раз увеличил урожай хлопка. Каким образом удалось этого достичь и каковы перспективы отрасли?

  • Пожар в торговом центре Ташир в Ереване. Архивное фото.
    Срочная проверка

    После трагедии в российском Кемерове МЧС Армении впервые за долгое время проверит безопасность торговых центров и других общественных зданий республики.

  • Криштиану Роналду
    Знак уважения

    Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду в Женеве подарили казахский чапан – соответствующее видео появилось в Интернете.

  • Строители ЛЭП Датка — Кемин. Архивное фото
    Новые кыргызы

    В Госрегистре Кыргызстана опровергли информацию о тысячах жителей КНР, ставших кыргызстанскими гражданами, и рассказали о реальных цифрах.

  • Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт
    Игра в "кошки-мышки"

    Россельхознадзор сравнил проверки белорусской продукции с игрой в "кошки-мышки" и приготовился принять радикальные меры.

  • Покупатели оплачивают покупки в гипермаркете
    "Учи язык, осел!"

    Британскому покупателю в латвийском магазине крупной торговой сети в грубой форме указали на незнание латышского языка.

  • Доктор исторических наук Александр Шубин
    Новая история

    Власти балтийских стран давно увлекаются переписыванием истории, заявил доктор исторических наук и пояснил, что нужно для сближения народов России и Прибалтики.

  • ЕС, архивное фото
    Особое мнение

    Молдавский лидер Игорь Додон на встрече с послом Евросоюза в республике обозначил свою позицию по поводу отношений страны с ЕС и Россией.

  • Аэропорт Владикавказ (Беслан, Северная Осетия)
    Воздушный мост

    Начиная с 9 июня жители Северной Осетии смогут добираться в Крым воздушным путем без пересадок – регулярные рейсы свяжут Владикавказ и Симферополь.

  • В Барде под председательством Президента Ильхама Алиева прошло республиканское совещание о развитии хлопководства
    "Белое золото"

    За два года Азербайджан в шесть раз увеличил урожай хлопка. Каким образом удалось этого достичь и каковы перспективы отрасли?

  • Пожар в торговом центре Ташир в Ереване. Архивное фото.
    Срочная проверка

    После трагедии в российском Кемерове МЧС Армении впервые за долгое время проверит безопасность торговых центров и других общественных зданий республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Трагедия в Кемерово: десятки погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре
Спустя 74 года: как семья узнала о гибели Наиба Ахба на Великой Отечественной
Спустя 74 года: как семья узнала о гибели Наиба Ахба в Великой Отечественной
Пожар в торговом центре в Кемерово – инфографика на sputnik.by
Пожар в торговом центре в Кемерово

Соцсети

Sputnikabkhazia