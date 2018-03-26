Цены на такси на ЧМ-2018 будет отслеживать Федеральная антимонопольная служба

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет следить за ценами на такси во время Чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

"Конечно, мы будем это (цены — ред.) отслеживать. Мы будем отслеживать, будем следить, чтобы не было каких-то таких оскорбительных для гостей тарифов", — объяснил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.