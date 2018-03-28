Скорбные традиции: как играют "траурные матчи"

Вместе с Кемерово - минута молчания и траурные черные ленты во время товарищеской встречи "Россия – Франция" напомнили болельщику с 40-летним стажем, колумнисту Sputnik Олегу Дмитриеву о существующих в спорте традициях в дни всенародной скорби.

Такие статьи очень сложно и писать, и читать. Трагедия в Кемерово не оставила равнодушным никого, включая спортсменов и болельщиков, рассуждает Олег Дмитриев на Sputnik Беларусь.

Смотреть футбол в эти дни невозможно, а еще сложнее — играть на поле. Футболисты мне рассказывали, что, когда в стране происходит трагедия либо умирают известные или близкие люди, появляется неистовое желание играть ради памяти ушедших из жизни.

Однако это не касается случаев гибели коллег тех спортсменов, которые вышли на игру.

Последние два случая на моей памяти — авиакатастрофа с хоккейным "Локомотивом" из Ярославля, который направлялся на первую игру регулярного сезона КХЛ 2011 года, и загадочная смерть 31-летнего капитана итальянской "Фиорентины" Давиде Астори 4 марта 2018-го. И семь лет назад, и сейчас матчи были перенесены.

Подавленность игроков в таких случаях превышает желание выйти на поле.

Стадион скорби

На моей памяти "траурных матчей" было несколько. Первый из них — по чудовищному стечению обстоятельств — прошел в Москве 11 сентября 2001 года. Через два часа после падения "башен-близнецов" в Нью-Йорке на московском стадионе "Динамо" начался матч Лиги чемпионов "Локомотив — Андерлехт". Я взял на него с собой своих друзей-американцев — просто почувствовал в тот момент, что ребят надо отвлечь и вывести на свежий воздух.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Уголовное дело заведено против дезинформатора о последствиях пожара в Кемерово

Потом я понял, что поступил правильно — страшные новости из-за океана друзья принимали более спокойно и сдержанно.

Девять лет спустя траурная церемония прошла на стадионе "Локомотив" в Москве через шесть дней после взрывов в московском метро: "железнодорожники" принимали московское "Динамо". Было очень трогательно видеть перед началом матча, как болельщики двух команд собирали средства семье погибшего в теракте болельщика московского "Спартака".

31 октября 2015 года я также был на стадионе.

В этот день в Египте потерпел катастрофу самолет авиакомпании "Когалымавиа" — и тогда же ЦСКА принимал "Уфу" в матче Чемпионата России. Мы с друзьями узнали, что на стадионе перед матчем будет траурная церемония — поэтому пришли выразить свою скорбь. А в конце игры на глаза наворачивались слезы — в небе над "Ареной Химки" я увидел след от самолета, растворяющийся в небесах: аэропорт "Шереметьево" находится недалеко от стадиона.

Дань памяти

Что же отличает "траурные матчи"?

Во-первых, черные повязки на руках команд. Здесь нет четких правил ее ношения на рукаве. Бывают и случаи, когда одна команда выходит с ними, а другая — без.

Во-вторых, фанатские баннеры, выражающие скорбь и соболезнования. Как правило, они создаются за сутки до матча при поддержке самих болельщиков, которые жертвуют деньги на "саппорт" любимой команды.

© Sputnik Григорий Сысоев Игроки сборной России во время минуты молчания, посвященной погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

В-третьих, минута молчания перед матчем. В последние годы она часто заканчивается аплодисментами. Они могут быть адресованы всем десяткам тысяч болельщиков, которые все как один решили выразить свою скорбь.

Другой вариант — дань уважения ушедшему человеку. Так часто происходит в Англии, когда уходят из жизни легендарные футболисты. Так недавно было и в Италии, когда болельщики-"тиффози" аплодировали таланту умершего Давиде Астори.

Sarà intitolato a Davide Astori il centro sportivo della @acffiorentina, a fianco dello stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Lo ha deciso la giunta comunale stabilendo che l'impianto si chiamerà "Centro sportivo Davide Astori". https://t.co/V0KlJ6tdBb#DA13 #IlCalcioèDiChiLoAma pic.twitter.com/q4aljn4X6X — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 27 марта 2018 г.

​В-четвертых, фанаты двух команд могут договориться между собой о том, чтобы молчать в течение определенного времени. Так, на матче ЦСКА — "Уфа" группы поддержки команд молчали 20 минут — примерно половину тайма.

Вместе с Кемерово

Новую для России традицию продемонстрировали футболисты национальной сборной перед товарищеским матчем со сборной Франции. Они возложили цветы перед "народным мемориалом", который соорудили сами люди в память о трагедии в Кемерово.

Надо отдать должное и сборной Франции, которая согласилась поддержать минуту молчания перед матчем. После нее так же, как и в других печальных матчах, прозвучали аплодисменты. Не остались в стороне и фанаты, подготовившие траурные баннеры.

© Sputnik Григорий Сысоев Баннер в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на трибуне стадиона "Санкт-Петербург"

Да и в ходе самой игры было видно, что футболисты — и россияне, и французы — выглядели сильно подавленными. В этой сложной атмосфере поначалу более хладнокровными оказались "трехцветные" гости, которые четко и без эмоций реализовали два "своих момента".

Но и за игру сборной России было не стыдно. В этих сложных для себя обстоятельствах наша молодежь все-таки смогла достойно себя проявить против игроков, считающихся одними из лучших в мире. На 68-й минуте всех за собой повел исполнявший роль капитана Федор Смолов — он и завершил атаку россиян. Однако после этого французы провели мощную по скорости атаку и сделали счет 3:1 в свою пользу.

В конце игры стадион аплодировал еще раз: диктор по стадиону объявил благодарность всем, кто пришел на стадион.

Очень горд и за футболистов, и за коллег-болельщиков, что в такие эмоционально сложные дни показали себя настоящими людьми — почтили память безвременно ушедших из жизни. Но очень хочется, чтобы таких матчей в будущем было как можно меньше. А еще лучше, чтобы их не было совсем.