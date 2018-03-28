01:28 29 Марта 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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В Сургуте таможенники нашли томаты из Египта с символикой ЧМ-2018

Отфутболили: в Сургуте задержали египетские томаты с символикой ЧМ-2018

© Фото: предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления
FIFA-2018
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Права на использование товарного знака "RUSSIA2018", "FIFA WORLD CUP 2018" принадлежат только Международной федерации футбола (FIFA).

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Египетские помидоры с надписями на коробке "RUSSIA2018", "FIFA WORLD CUP 2018" обнаружили таможенники в Сургуте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ханты-Мансийской таможни.  Права на использование этого товарного знака принадлежат Международной федерации футбола (FIFA), и использование его в коммерческих целях является незаконным.

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© Sputnik. Евгения Новоженина
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Данный товар таможенники в Сургуте обнаружили в ходе мероприятий, направленных на выявление фактов реализации санкционных товаров.

"На какие только ухищрения не идут, чтобы яркой картинкой привлечь внимание покупателя к своему товару… Помидоры "черри", ввезенные из Египта, были уложены в картонные коробки, украшенные рисунком кубка чемпионата мира по футболу и яркими надписями "RUSSIA2018", "FIFA WORLD CUP 2018", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту, как уточнили в таможне, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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    Неочевидная выгода

    Эксперт объяснил, какую выгоду принесет Азербайджану членство в ОПЕК, и от чего зависит вступление страны в эту организацию.

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