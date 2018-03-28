Отфутболили: в Сургуте задержали египетские томаты с символикой ЧМ-2018

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Египетские помидоры с надписями на коробке "RUSSIA2018", "FIFA WORLD CUP 2018" обнаружили таможенники в Сургуте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ханты-Мансийской таможни. Права на использование этого товарного знака принадлежат Международной федерации футбола (FIFA), и использование его в коммерческих целях является незаконным.

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Данный товар таможенники в Сургуте обнаружили в ходе мероприятий, направленных на выявление фактов реализации санкционных товаров.

"На какие только ухищрения не идут, чтобы яркой картинкой привлечь внимание покупателя к своему товару… Помидоры "черри", ввезенные из Египта, были уложены в картонные коробки, украшенные рисунком кубка чемпионата мира по футболу и яркими надписями "RUSSIA2018", "FIFA WORLD CUP 2018", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту, как уточнили в таможне, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.