А судьи кто: названы главные арбитры ЧМ- 2018

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена 36 главных арбитров, которые обслужат матчи чемпионата мира 2018 года в России, сообщается в пресс-релизе организации.

Одним из 36 арбитров стал россиянин Сергей Карасев. Помогать главным арбитрам будут 63 ассистента, среди которых на турнире будут работать россияне Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Помимо Карасева, матчи турнира будут обслуживать еще 35 арбитров:

от УЕФА — Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция);

от Конфедерации футбола Океании — Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Норберт Хауата (Таити);

от Южноамериканской конфедерации футбола — Жулио Баскуньян (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Вилмар Ролдан (Колумбия);

от Азиатской конфедерации футбола — Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), Сато Рюдзи (Япония) и Наваф Шукралла (Бахрейн);

от Африканской конфедерации футбола — Мехди Абид Чареф (Алжир), Маланг Дидхиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Гехад Гриша (Египет), Джанни Сиказу (Замбия), Бамлак Тессема (Эфиопия);

от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна — Хоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба – США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

© Sputnik. Наталья Селиверстова Цены на такси на ЧМ-2018 будет отслеживать Федеральная антимонопольная служба

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ в соответствии с поручением правительства до 3 апреля внесет проект нормативного акта для запуска системы tax free в городах, которые принимают в 2018 году чемпионат мира по футболу.

Система будет запущена чуть раньше начала самого ЧМ-2018.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.