А судьи кто: названы главные арбитры ЧМ- 2018

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена 36 главных арбитров, которые обслужат матчи чемпионата мира 2018 года в России, сообщается в пресс-релизе организации.
Одним из 36 арбитров стал россиянин Сергей Карасев. Помогать главным арбитрам будут 63 ассистента, среди которых на турнире будут работать россияне Тихон Калугин и Антон Аверьянов.
Помимо Карасева, матчи турнира будут обслуживать еще 35 арбитров:
- от УЕФА — Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция);
- от Конфедерации футбола Океании — Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Норберт Хауата (Таити);
- от Южноамериканской конфедерации футбола — Жулио Баскуньян (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Вилмар Ролдан (Колумбия);
- от Азиатской конфедерации футбола — Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), Сато Рюдзи (Япония) и Наваф Шукралла (Бахрейн);
- от Африканской конфедерации футбола — Мехди Абид Чареф (Алжир), Маланг Дидхиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Гехад Гриша (Египет), Джанни Сиказу (Замбия), Бамлак Тессема (Эфиопия);
- от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна — Хоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба – США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).
Система будет запущена чуть раньше начала самого ЧМ-2018.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.